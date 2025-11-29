Gia Lai cấp bách sắp xếp, an cư người dân vùng thiên tai

Ngày 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả bão lũ và phương án bố trí, tái định cư (TĐC) cho người dân tại các xã, phường: Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc.

Trong đợt bão lũ vừa qua, 5 xã, phường này chịu thiệt hại nặng nề. Sau bão, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và lực lượng vũ trang để khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống người dân. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác khắc phục đê sông Hà Thanh bị vỡ

Tại xã Tuy Phước Đông, địa phương đã xây dựng phương án bố trí TĐC cho hơn 800 hộ ở các thôn An Lợi, Lạc Điền và Đông Điền với quỹ đất hơn 20ha. Xã Tuy Phước dự kiến bố trí khoảng 300 hộ về khu TĐC gần 7 ha tại thôn Tân Thuận. Xã Tuy Phước Tây cũng lập kế hoạch di dời 40 hộ ở vùng xung yếu đến khu TĐC rộng hơn 2 ha tại thôn Ngọc Thạnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (giữa) thăm hỏi, động viên lực lượng quân đội giúp vùng lũ Tuy Phước khắc phục các đoạn đê sông bị vỡ

Sau khi kiểm tra các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng và vị trí dự kiến TĐC, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch, tổng hợp nhu cầu TĐC, xây dựng dự án TĐC tập trung và phương án bố trí xen ghép. Việc hỗ trợ nhà ở phải bảo đảm đúng chính sách: hộ có nhà bị sập nhưng ở vị trí an toàn được hỗ trợ xây nhà tại chỗ; hộ ở vùng nguy hiểm bắt buộc di dời sẽ được bố trí đất và hỗ trợ dựng nhà tại khu TĐC.

Lực lượng quân đội được huy động để vá lại đê sông Hà Thanh bị vỡ do lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cũng đến kiểm tra tiến độ khắc phục tại các tuyến đê sông Hà Thanh và sông Cát. Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống đê điều trong phòng chống thiên tai; yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, ngăn chặn vi phạm mới nhằm đảm bảo an toàn thoát lũ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra, chỉ đạo sớm sắp xếp lại chỗ ở cho người dân vùng thiên tai

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại tại 5 xã, phường; đồng thời, cho biết tỉnh đã ban hành các chương trình hỗ trợ khẩn cấp để nhanh chóng khắc phục hư hỏng, xây dựng lại nhà cửa cho người dân. Mức hỗ trợ gồm: 60 triệu đồng/nhà bị sập hoàn toàn; 5 triệu đồng đối với nhà tốc mái hoàn toàn; 2 triệu đồng cho nhà hư hỏng một phần. Ngoài ra, các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn bị ngập nhà được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng.

Di dời khẩn cấp 16 khu vực dân cư nguy hiểm bởi thiên tai Cùng ngày, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án và phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách. Vùng dân cư hạ lưu đê sông Luật Lễ vừa chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lịch sử Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức di dời khẩn cấp 16 khu vực dân cư với 1.269 hộ ở các vùng có nguy cơ cao do sạt lở núi, triều cường, ngập lụt. “Chúng tôi đang chạy đua để hoàn tất các thủ tục, triển khai nhanh dự án, quyết tâm hoàn thành trước Tết Âm lịch để bà con yên tâm sinh sống”, ông Thương nói. Theo ông Thương, toàn tỉnh hiện có khoảng 30-40 khu vực xung yếu, nguy cơ cao trước tác động của thiên tai. Trước mắt, tỉnh ưu tiên bố trí lại dân cư tại những khu vực sạt lở núi, ngập lụt, triều cường; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực để sắp xếp, ổn định dân cư tại các vùng rủi ro, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong dài hạn.

NGỌC OAI