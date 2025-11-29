Phong trào thi đua đã khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến

Sáng 29-11, tại Nhà Quốc hội, Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 đã khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, 5 năm qua, UBTVQH luôn quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, đi vào thực chất. Kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, nhất là trên các mặt công tác trọng tâm: hoàn thiện thể chế; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hiệu quả những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của UBTVQH giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Ủy ban Thường vụ Quốc hội với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025”. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo báo cáo của UBTVQH, trong giai đoạn trên, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, UBTVQH đã chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa chương trình hành động. Điển hình như phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, với phong trào này, UBTVQH đã thể hiện vai trò tiên phong trong phản ứng chính sách; chủ trì, tham mưu ban hành Nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế vượt thẩm quyền nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó là nhiều phong trào thi đua khác thể hiện vai trò của UBTVQH trong chức năng, nhiệm vụ của mình.

﻿ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng trong giai đoạn trên, nhiều phong trào thi đua do UBTVQH phát động đã đi vào cuộc sống. Trong đó, phong trào thi đua “Lập pháp chủ động - Giám sát hiệu quả - Quyết sách kịp thời - Bứt phá phát triển” là phong trào cốt lõi, xuyên suốt nhiệm vụ Quốc hội khóa XV, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.

Quang cảnh Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến ngày 15-10, UBTVQH đã chỉ đạo, triệu tập tổ chức thành công 19 kỳ họp Quốc hội khóa XV.

Tới thời gian trên, đã hoàn thành nghiên cứu, rà soát 153/156 nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch, 129 nhiệm vụ lập pháp ngoài kế hoạch; trình Quốc hội xem xét, thông qua 5 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến 1 dự án luật; xem xét, cho ý kiến 192 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội; xem xét thông qua 114 pháp lệnh, nghị quyết; cho ý kiến 7 dự thảo nghị định của Chính phủ trước khi ban hành; tổ chức thành công 8 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và 6 phiên chất vấn và trả lời chất vấn phiên họp của UBTVQH…

Đại hội biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 5 năm (2020 - 2025). Trong ảnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huân chương tặng đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy và đồng chí Đặng Thuần Phong. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các phong trào thi đua do UBTVQH phát động, còn có các phong trào thi đua theo chuyên đề, như phát động phong trào “Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số”…

Trong giai đoạn tới (2025-2030), với mục tiêu tổng quát là đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững; công tác thi đua khen thưởng sẽ hướng tới 3 mục tiêu: hoàn thiện cơ sở pháp lý, đồng bộ hóa các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong hệ thống Quốc hội, xây dựng quy chế đánh giá hiệu quả thi đua; xây dựng nền tảng dữ liệu thi đua khen thưởng của UBTVQH, áp dụng Voffice, AI, Blockchain và dữ liệu mở để bảo đảm minh bạch, truy xuất nguồn gốc và đánh giá theo thời gian thực; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại, có tư duy số, kỹ năng số và đạo đức công vụ mẫu mực, lan tỏa giá trị “Thi đua - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả - Nhân văn”.

