Gấp rút sửa chữa, xây dựng lại hàng ngàn ngôi nhà sau mưa lũ

Trưa 29-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở xảy ra tại Trung bộ từ ngày 16 đến 22-11 và cập nhật thiệt hại do cơn bão số 15.

Về thiệt hại do dông lốc, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của bão số 15, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 29-11, UBND phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) báo cáo: dông lốc, sóng lớn đã đánh chìm tàu NT-90329-TS cách bãi biển Bình Thiên (Khánh Hòa) khoảng 300m làm 1 người chết và 2 người mất tích. Hiện địa phương đang phối hợp với Đồn biên phòng tìm kiếm người mất tích.

Tại tỉnh Lâm Đồng, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, dông lốc, sóng lớn trên biển đã làm 1 người chết (do sóng to đánh chìm thúng của ông D.Q.S. sinh năm 1985, thường trú tại thôn 9 Liên Hương, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng).

Cũng ở tỉnh Lâm Đồng, 17 lồng, 26 ô (đầm) nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và sạt lở khoảng 200m kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1.

Về thiệt hại do đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 16 đến 22-11, đến trưa 29-11, tổng số nạn nhân chết và mất tích là 108 người (không thay đổi trong những ngày qua).

Về giáo dục, tính đến 11 giờ ngày 29-11, còn 35 trường tại Khánh Hòa vẫn phải cho học sinh nghỉ học (theo kế hoạch hoàn thành dọn dẹp vệ sinh trước ngày 29-11). Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, ước thiệt hại về kinh tế đến thời điểm này là khoảng 16.189 tỷ đồng (tăng 135 tỷ đồng so với báo cáo lúc 8 giờ ngày 28-11).

Cơ quan thường trực phòng chống thiên tai cũng cho biết các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong thiệt hại.

Hiện tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khắc phục đối với các nhà bị hư hỏng nhẹ do bão số 13 và đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22-11. Tỉnh này tiếp tục tổ chức khắc phục 845 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ (hỗ trợ nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn: 60 triệu đồng/nhà; nhà tốc mái hoàn toàn: 5 triệu đồng/nhà; nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần: 2 triệu đồng/nhà; hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có nhà bị ngập: 2 triệu đồng/hộ/tháng, trong thời gian 3 tháng).

Hiện tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng lại 660 nhà bị hư hỏng hoàn toàn (dự kiến hoàn thành trước ngày 15-1-2026); sửa chữa 1.491 nhà bị hư hỏng nặng (dự kiến hoàn thành trước ngày 15-12-2025); hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ cho người dân - khoảng 10.000 nhà (Đắk Lắk trình Chính phủ hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, ngân sách của tỉnh và huy động các nguồn hợp pháp khác là 82,47 tỷ đồng).

Còn tỉnh Khánh Hòa cần xây dựng lại 115 nhà bị sập, đổ trôi và sửa chữa 922 nhà bị hư hỏng nặng (hỗ trợ chi phí làm nhà bị đổ, sập hoàn toàn, cuốn trôi không còn ở được: 60 triệu đồng/nhà; hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa: 30 triệu đồng/nhà).

Tại tỉnh Lâm Đồng, theo kế hoạch, các ngôi nhà ở mức độ hư hỏng nhẹ sẽ được sửa chữa, khắc phục đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30-11; 76 nhà ở bị hư hỏng nặng đang tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-1-2026 (hỗ trợ làm nhà đối với nhà sập đổ hoàn toàn: 120 triệu đồng/nhà; nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng: 20 - 40 triệu đồng/nhà).

PHÚC VĂN