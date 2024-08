Vụ cây xanh gãy nhánh làm 5 người thương vong: Kiểm tra toàn diện hệ thống cây xanh trên địa bàn TPHCM

Xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân

Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một nhánh cây xanh gãy rơi trúng vào nhóm người đang tập thể dục phía dưới. Tại hiện trường khu vực cây xanh mã số 81 trong công viên có 5 nạn nhân bị nhánh cây gãy rơi trúng nằm bất tỉnh. Trong đó ông T.C.T. (sinh năm 1962) và bà N.T.D.L. (sinh năm 1954, cùng ngụ quận 1) tử vong tại chỗ. Còn 3 nạn nhân gồm: Q.K.X. (nữ, sinh năm 1955, ngụ quận 1), L.N.S. (nữ, sinh năm 1962, ngụ quận 3) và T.T.K.P. (nữ, sinh năm 1957, ngụ quận Bình Thạnh) bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc trời không dông gió hay mưa

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TPHCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐTB-XH, UBND quận 1 tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong theo quy định. Khẩn trương rà soát, nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra toàn diện về khả năng đảm bảo an toàn của hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn. Từ đó, xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn.

Đây là sự cố đáng tiếc

Ghi nhận ở Công viên Tao Đàn sau vụ tai nạn cho thấy, cây xanh có nhánh bị gãy thuộc họ dầu, bên ngoài còn rất xanh tươi, không có dấu hiệu bị sâu mọt, nứt gãy… Cô H., người bán cà phê ở cổng đường Huyền Trân Công Chúa, cho biết, đang loay hoay bán cà phê cho khách thì nghe một tiếng rầm, nhìn ra hiện trường thấy người nằm la liệt, cảnh tượng hết sức đau lòng. Thời điểm nhánh cây gãy, trời không có gió, thời tiết bình thường. Các nhân viên bảo vệ ở đây cũng cho biết, vụ việc xảy ra rất bất ngờ, ở khu vực này, sáng nào cũng có người tập thể dục.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sau vụ việc, ông Đỗ Tấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết cành cây gãy vẫn xanh tươi không có dấu hiệu bị sâu bệnh, nguyên nhân chính xác đang được công an vào cuộc điều tra. Đây là sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn, trung tâm và Công ty Công viên Cây xanh đã liên hệ với gia đình các nạn nhân ở bệnh viện để cùng chăm lo cho người bị nạn. Hai người bị thiệt mạng, trung tâm sẽ lo chi phí mai tang. Theo ông Đỗ Tấn Long, hàng ngày các đơn vị có trách nhiệm vẫn tiến hành cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, song không thể phát hiện hết các sự cố… Sau vụ việc này, trung tâm sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng cây xanh trên toàn địa bàn thành phố.

Còn theo ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước các sự cố do cây xanh ngã đổ, ngay từ tháng 3-2024, Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc... có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm. Thường xuyên lưu ý các tuyến đường, đoạn đường, khu vực có nguy cơ ngã đổ cây xanh cao.

“Khám tổng quát” cho cây xanh

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay, thành phố có khoảng 235.000 cây xanh được trồng tại các công viên, tuyến đường. Trong năm 2022, có 342 cây xanh bị ngã, đổ; 438 cây bị gãy nhánh. Năm 2023, số cây ngã, đổ tăng lên 561 cây (tăng 219 cây so với năm 2022) và 670 cây nhánh (tăng 232 nhánh so với năm 2022)… Ngoài những lợi ích thiết thực cây xanh mang lại, thực tế cho thấy việc cây xanh ngã đổ, gây tai nạn vẫn xảy ra. Do vậy, cây xanh cần được thường xuyên “khám tổng quát” bằng máy đo bước sóng, đo dòng nhựa luân chuyển từ gốc lên cành, lá. Dự án này đang được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM áp dụng thí điểm tại các công viên trên địa bàn thành phố.

Còn theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, tại các khu vực do công ty thực hiện duy tu, chăm sóc cây xanh, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã xảy ra 466 sự cố liên quan đến cây xanh do mưa dông, gió mạnh. Trong đó, có 112 cây ngã đổ; 92 cây nghiêng gốc, chớm gốc; 262 cây gãy cành, nhánh. Riêng trong tháng 6, xảy ra 216 sự cố cây xanh do mưa dông, gió mạnh.