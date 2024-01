Vụ cháy làm 3 người chết ở Gia Lai: Xác định nghi can phóng hoả

Nghi can gây ra vụ phóng hoả làm 3 người chết ở Gia Lai được xác định đã chết trong tư thế treo cổ, cách hiện trường vụ việc khoảng 900m.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HT

Ngày 9-1, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho biết, liên quan đến vụ cháy làm 3 người chết ở Gia Lai, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định được đối tượng phóng hỏa giết người.

Theo đó, đối tượng phóng hỏa giết người được xác định là N.T.N. (52 tuổi, trú tại thị xã An Khê), đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường 900m.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị N.T.T.V. (45 tuổi, trú thị xã An Khê) có mối quan hệ tình cảm với N.T.N.. Thu thập các bằng chứng ban đầu, cơ quan điều tra xác định N. là đối tượng đã phóng hỏa khiến 3 nạn nhân tử vong do ghen tuông.

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, một vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 cùng ngày tại phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê) khiến 3 người chết.

3 người chết là chị N.T.T.V., cháu T.T. K.H. (15 tuổi, con gái chị V.) và anh N.T.T. (trú tại TP Pleiku).

Tin liên quan Gia Lai: Cháy phòng trọ khiến 3 người chết

HỮU PHÚC