Đặc khu Bạch Long Vĩ tự chủ được năng lượng, thậm chí thừa điện

Sau hơn 32 năm thành lập, huyện đảo Bạch Long Vỹ - nay là đặc khu Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng đã có những bước tiến phát triển vượt bậc từ kinh tế - xã hội đến quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu trong buổi làm việc với đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: ĐÀM THANH

Ngày 4-12, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm việc với chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền đặc khu, khẳng định Bạch Long Vĩ đã chuyển mình mạnh mẽ, từ làng chài gần như không có hạ tầng dân sinh thành địa cực phát triển của Bắc bộ.

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 107,3% (ước đạt 383,56 tỷ đồng) so với cùng kỳ và đảo còn thừa điện, Bạch Long Vĩ vẫn đối mặt những khó khăn liên quan vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, chưa khắc phục triệt để hậu quả thiên tai, còn tình trạng kéo dài thời gian thực hiện một số công trình đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu đặc khu điều chỉnh quy hoạch theo hướng xây dựng hiệu quả, làm nổi bật điểm nhấn; khẩn trương tập trung, ưu tiên những đầu việc trước mắt như khắc phục hậu quả của bão lũ; tiếp tục hoàn chỉnh trạm y tế, phối hợp liên ngành xử lý triệt để việc khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Đặc khu phải giữ vững chủ quyền, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế biển, hướng tới mục tiêu dân mạnh, đảo bền, hậu cần kiên vững.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu Bạch Long Vĩ khẩn trương cụ thể hóa 3 trụ cột phát triển bền vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, gồm: Du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp; nuôi trồng hải sản cao cấp và bảo tồn hệ sinh thái biển đảo làm nền tảng phát triển bền vững, dài hạn.

Cùng với đó, phải hoàn thành mục tiêu xây dựng Bạch Long Vĩ thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực Tây Bắc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng quà Tổng đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ. Ảnh: ĐÀM THANH

Trước đó, báo cáo tổng kết quá trình xây dựng và phát triển cho thấy những bước tiến vượt bậc của Bạch Long Vĩ sau hơn 32 năm thành lập: hơn 60 công trình, dự án thiết yếu (điện, nước sạch, y tế) được đầu tư, giải quyết cơ bản các khó khăn.

Hiện tại, Bạch Long Vỹ đã tự chủ được năng lượng, thậm chí còn thừa điện (sản xuất 5-5.5 MW, sử dụng 1-2 MW); giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng mạnh (136,5% so với cùng kỳ), khẳng định định hướng phát triển ngành mũi nhọn. Công tác giáo dục và y tế được nâng cao với mô hình khám chữa bệnh từ xa…

ĐỖ TRUNG