Miền Trung: Tàu trôi, nhà ngập do mưa lũ

Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng chục tàu bị chìm hoặc trôi do mưa lớn và nước lũ ở một số tỉnh Trung bộ, theo báo cáo tối 4-12.

Tối 4-12, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, ngày 4-12, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng đã có mưa từ 70-150mm, một số trạm mưa lớn như: đỉnh Bạch Mã (Huế) 246mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 183mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 255mm, Phan Dũng (Lâm Đồng) 202mm…

Người dân vùng ven Nha Trang lần thứ 4 chạy lũ trong nửa tháng

Mưa lớn đã gây lũ trên các sông ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Trong đó lũ trên sông Cam Ly (tỉnh Lâm Đồng) đã vượt lũ lịch sử năm 2019 là 0,11m; trên sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) vượt báo động 3. Lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Dinh Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) trên báo động 1.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tại tỉnh Lâm Đồng có 1 người chết. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4-12, ông Nguyễn Văn Tạc (60 tuổi, trú tổ 3 thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm), tự ý đi về nhà từ nơi xã bố trí sơ tán và bị đuối nước.

Thống kê đến 17 giờ ngày 4-12, mưa lũ đã làm 3.296 nhà bị ngập, ảnh hưởng; 3.357ha cây trồng bị thiệt hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 tàu cá bị chìm và 32 tàu bị trôi (đã được vớt).

Theo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai, chiều 4-12, mưa ở khu vực này đã giảm cường độ và tối 4-12, mực nước lũ trên các sông nêu trên đang xuống. Các xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sơ tán, di dời 860 hộ dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

PHÚC HẬU