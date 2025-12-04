Cảnh báo lũ trên sông La Ngà và sông Đồng Nai

Chiều 4-12, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai thông tin, mực nước trên sông La Ngà và các sông, suối vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp.

Nguy cơ ngập lụt một số nơi khi nước trên sông La Ngà và các sông, suối vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao

Theo đó, mực nước trên sông La Ngà đang lên khá nhanh, tại trạm Phú Hiệp, mực nước đạt xấp xỉ mức báo động 1 (104,5m). Mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang lên cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 10 âm lịch, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao đang lên, đạt giữa mức báo động 1 (1,8m) và báo động 2 (2m).

Khu vực có khả năng xảy ra lũ Sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp tiếp tục lên, ở mức giữa báo động 1 và 2. Trong 5 ngày tới, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều tiếp tục lên, đỉnh triều cao có khả năng đạt mức 1,95-2,05m, xấp xỉ báo động 2 (2m). Trong các ngày 5 đến 7-12 (16 đến 18-10 âm lịch, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ), sau đó hạ dần.

Cấp báo động lũ có thể xảy ra trên sông La Ngà ở mức báo động 1, trên sông Đồng Nai, tại hạ lưu là báo động 2.

PHÚ NGÂN