Người dân vùng ven Nha Trang lần thứ 4 chạy lũ trong nửa tháng

Nhiều nơi tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nước ngập quá gối, người dân mang theo đồ đạc, kéo nhau đến nơi an toàn.

Ngày 4-12, vùng thấp trũng, ven sông Cái Nha Trang có nơi ngập sâu từ 50cm, quá gối do mưa lớn đêm 3-12, nước từ thượng nguồn đổ về. Đến chiều tối cùng ngày, trời vẫn nhiều mây, phủ một màu xám xịt.

Tại phường Tây Nha Trang, anh Nguyễn Nhật Tân (30 tuổi) nói, trận lụt năm nay là lịch sử. Nửa đêm, nước tràn ngập ngoài ngõ rồi dâng nhanh vào nhà. Anh cùng người thân dựng giàn giáo, khuôn đồ điện tử, chăn gối, nhu yếu phẩm lên cao.

Sợ nước ngập sâu, anh Tân cũng kê cao chuồng thỏ, chuẩn bị sẵn sàng thức ăn, nước uống cho vật nuôi.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (74 tuổi), người thân anh Tân, lội nước ra khỏi cổng nhà đã ngập sâu hơn 30cm. Bà mang theo quần áo, ấm điện cho lần chạy lũ thứ tư trong vòng nửa tháng. Trận lũ hồi giữa tháng 11, đại gia đình 22 người nhà bà Phụng cùng chen chúc trên giàn giáo rồi mới sơ tán. Nước lũ ngập gần 2m, trở thành nỗi ám ảnh. Khi nghe dự báo tiếp tục có mưa lớn, khả năng lũ quay lại, gia đình chủ động rời nhà.

Đoạn đường phía trước Trường Tiểu học Vĩnh Trung (TDP Võ Cang, phường Tây Nha Trang) ngập sâu, nhiều người phải dắt bộ xe máy để bảo đảm an toàn. Anh Đoàn Văn Quang (trú phường Tây Nha Trang) cho biết, nước lũ bắt đầu dâng từ tối 3-12, gia đình phải thức trắng đêm kê dọn đồ đạc. Nếu mưa còn kéo dài, anh sẽ thuê trọ để gia đình tá túc qua mưa lũ.

Người ông cõng cháu qua đoạn đường ngập nước phía trước Trường Tiểu học Vĩnh Trung.

Giữa dòng lũ dâng cao, nước đục ngầu, một gia đình ở phường Tây Nha Trang ngồi trên thuyền nhỏ để rời khu vực ngập sâu.

Theo lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang, khu vực các tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh hiện bị ngập, nước đã tràn sát mép đường 23 Tháng 10 (tuyến nối Nha Trang – Diên Khánh).

Lực lượng chức năng phường đã lập chốt, tạm cấm lưu thông một số tuyến đường bị ngập; đồng thời thông báo để người dân chủ động kê cao tài sản, ứng phó với nước lũ. Phường cũng tổ chức sơ tán các hộ ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện chuyên dụng phục vụ cứu hộ, nguồn lương thực thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua (từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 4-12), nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa đến mưa vừa. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm: Khánh Thượng 31,6mm, Khánh Nam 15,4mm...

Dự báo, chiều tối và đêm 4-12, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi có thể vượt 40mm. Hạ lưu sông Cái Nha Trang được cảnh báo nguy cơ ngập sâu tại các xã, phường: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang…

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước điều chỉnh giảm lưu lượng xả, điều tiết hợp lý nhằm cắt giảm đỉnh lũ, hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

UBND cấp xã tiếp tục kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu kéo dài; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với những khu vực đã được cảnh báo mức nguy hiểm, phải hoàn thành việc di dời trước khi mưa lũ diễn biến phức tạp hơn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương đang bị ngập lụt trong công tác di dời, sơ tán dân...

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 21-11 tại Khánh Hòa đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 115 nhà bị sập, 922 nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.747 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân).

