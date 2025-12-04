Đề xuất trao nhiều thẩm quyền cho chính quyền Thủ đô để thực hiện các dự án quan trọng

HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ mà không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình của Chính phủ

Chiều 4-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết có 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó, về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, dự thảo nghị quyết quy định “HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, PPP, tư nhân không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân tái định cư… thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng theo quy định hiện hành”.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 4-12

Khi quyết định và chấp thuận chủ trương dự án cụ thể mà cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác quy định của luật, trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Các quy định về rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, cũng được quy định trong dự thảo nghị quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ, huy động nguồn lực công - tư. Theo đề xuất của Chính phủ, một số dự án đầu tư công, dự án PPP được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Với thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, dự thảo quy định nhiều nội dung để tăng tính chủ động cho Hà Nội, trong đó bổ sung trường hợp thu hồi đất ngoài các quy định tại Điều 79 Luật Đất đai, HĐND thành phố quyết định danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Với các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, dự thảo nêu rõ HĐND TP quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần quy định.

Với các trường hợp khác, căn cứ thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, HĐND TP quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định nhưng không quá 2 lần.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển thủ đô nhanh, bền vững, hiện đại, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Với các cơ chế, chính sách đặc biệt quan trọng, phức tạp, có phạm vi tác động lớn, như mở rộng trường hợp thu hồi đất so với Điều 79 của Luật Đất đai, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý, đây là nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân nên đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đánh giá kỹ tác động pháp lý, kinh tế, xã hội và rủi ro thực thi.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình việc ban hành nghị quyết để xử lý một số vấn đề trước mắt, nhưng sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, phải sửa Luật Thủ đô để giải quyết các ách tắc một cách căn cơ. Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải đảm bảo công bằng, minh bạch và trong triển khai thực hiện phải hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung.

Tổng kết nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

ANH PHƯƠNG