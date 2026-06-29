Vụ cháy ven đầm Thị Nại: 12 tàu cá bị thiêu rụi, tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Chính quyền địa phương xác định, 15 tàu cá bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó, 12 tàu bị cháy hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng.

Chiều tối 29-6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Gia Lai về tình hình thiệt hại vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền ven đầm Thị Nại đoạn thuộc thôn Huỳnh Giản Nam (xã Tuy Phước Đông).

Hiện trường vụ cháy tàu cá

Theo báo cáo, khoảng 13 giờ cùng ngày, địa phương nhận được tin báo cháy tại khu neo đậu tàu thuyền tại thôn Huỳnh Giản Nam. Ngay sau đó, UBND xã đã huy động lực lượng phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Như Báo SGGP đã đưa tin, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ cháy

15 tàu cá bị ảnh hưởng đều là tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài 15-17m, công suất 700CV trở lên. Trong đó, 12 tàu bị cháy hoàn toàn, 3 tàu còn lại cháy xém phần mũi. Tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

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NGỌC OAI