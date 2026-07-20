TPHCM có 6 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân dưới 2%

Nhiều xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã tăng tốc rõ rệt, huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị cùng ngành y tế tổ chức khám sức khỏe cho người dân, góp phần đưa tiến độ toàn thành phố tăng nhanh qua từng ngày.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người dân (Ảnh: BVCC)

Ngày 20-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, chỉ sau ít ngày phát động Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, không khí thi đua đã lan tỏa mạnh mẽ trên toàn địa bàn TPHCM.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tính đến sáng 20-7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh hiệu quả bước đầu của đợt thi đua cao điểm do Sở Y tế phát động, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương trong thực hiện một trong những chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong tuần qua, từ ngày 13 đến 20-7, địa phương có số người được khám mới và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử cao là xã Long Hải với 7.539 người. Tiếp theo là xã Phú Hòa Đông (7.073 người), xã Hóc Môn (6.326 người), xã Xuân Thới Sơn (5.952 người), phường Phước Thắng (5.873 người) và xã Bà Điểm (5.822 người). Nhóm 10 địa phương có mức tăng cao nhất còn có phường An Phú (5.423 người), phường Dĩ An (5.068 người), phường Bến Cát (4.553 người) và xã Đông Thạnh (4.437 người).

Từ đầu năm đến nay, xã Bà Điểm dẫn đầu toàn thành phố với 16.508 người được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử. Tiếp theo là xã Long Hải (16.161 người), xã An Nhơn Tây (15.093 người), xã Xuân Thới Sơn (14.491 người) và xã Phú Hòa Đông (14.003 người). Trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu còn có phường Tăng Nhơn Phú (13.863 người), phường Phước Thắng (13.031 người), phường Dĩ An (11.723 người), xã Đông Thạnh (11.156 người) và xã Hóc Môn (10.270 người).

"Nhiều địa phương có dân số đông vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Điều đó cho thấy hiệu quả của việc huy động đồng bộ chính quyền địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh và mạng lưới y tế cơ sở trong tổ chức khám sức khỏe cho người dân”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Bên cạnh những địa phương đạt kết quả nổi bật, vẫn còn một số nơi có tỷ lệ bao phủ thấp, cần khẩn trương tăng tốc trong thời gian tới. Hiện có 6 địa phương có tỷ lệ người dân được khám dưới 2%, gồm xã Phú Giáo (1,17%), phường Lái Thiêu(1,25%), phường Bến Thành (1,76%), phường Đông Hòa (1,82%), xã Ngãi Giao (1,83%) và phường Tân Đông Hiệp(1,98%).

Sở Y tế TPHCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn tất việc ký kết, phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; ưu tiên bố trí lực lượng hỗ trợ công tác hành chính, truyền thông và vận động người dân để trạm y tế tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Số lượng người dân được khám sức khỏe định kỳ theo từng địa phương TẠI ĐÂY

Danh sách lịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân TẠI ĐÂY

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