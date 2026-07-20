Lâm Đồng: Cấp bách phòng chống bệnh tay chân miệng

Sau khi ghi nhận 2 trường hợp tử vong và số ca mắc do bệnh tay chân miệng, tỉnh Lâm Đồng cấp bách công tác phòng chống bệnh.

Sáng 20-7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản hoả tốc gửi các địa phương, đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ca mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng.

Khám sàng lọc tay chân miệng cho trẻ em tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tính đến tháng 7-2026, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có diễn biến phức tạp với 3.072 trường hợp mắc, tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, trên địa bàn xã Tà Năng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do nhiễm vi rút Enterovirus 71 (EV71). Theo Sở Y tế Lâm Đồng, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy các trường hợp tử vong có liên quan đến việc phát hiện, theo dõi và xử trí chưa kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị trực thuộc ưu tiên truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị trực thuộc ưu tiên truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp với chính quyền địa phương, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, dấu hiệu chuyển nặng và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh (kể cả cơ sở hành nghề y, dược tư nhân) khi tiếp nhận trẻ có dấu hiệu nghi ngờ tay chân miệng phải tư vấn quyết liệt và yêu cầu thân nhân đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế có điều trị nội trú (trung tâm y tế hoặc bệnh viện tuyến tỉnh) để theo dõi sát. Tuyệt đối không được giữ bệnh nhân để điều trị ngoại trú hoặc kê đơn tại nhà khi trẻ có dấu hiệu bất thường.

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