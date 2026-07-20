Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện đồng thời 4 ca ghép tạng

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa thực hiện lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não 22 tuổi. Trong đó, 4 người bệnh được ghép tạng thành công, gồm 1 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận.

Ê-kíp ghép tim tập trung cao độ trong từng công đoạn nhằm đưa trái tim hiến tiếp tục đập trong lồng ngực người nhận (Ảnh: BVCC)

Người hiến tạng bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái. Gia đình bày tỏ mong muốn hiến tặng mô, tạng để cứu những người bệnh khác nếu việc điều trị không thành công. Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn và quy định pháp luật.

Thực hiện đúng nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để thực hiện công tác điều phối, phân bổ tạng hiến theo quy định. Ngay khi tiếp nhận phương án điều phối, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức cuộc họp do PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc bệnh viện chủ trì.

Trên cơ sở đánh giá tình trạng người hiến, người nhận và các điều kiện chuyên môn, Bệnh viện triển khai đồng bộ công tác phân công nhân sự, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức lấy, ghép nhiều tạng trong cùng thời điểm.

Các y bác sĩ dành phút mặc niệm, cúi đầu tưởng niệm người hiến và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử trao tặng sự sống (Ảnh: BVCC)

Trong ngày 18-7, nhiều phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đồng loạt sáng đèn.

Gan được ghép cho người bệnh nữ 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

Hai thận được ghép cho hai người bệnh nữ, 53 tuổi và 48 tuổi, cùng mắc suy thận giai đoạn cuối.

Tim được ghép cho người bệnh nam 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, đã nhiều lần nhập viện và chờ ghép tim cấp cứu suốt 2 tháng qua trong tình trạng nguy kịch.

Song song đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp, hỗ trợ ê-kíp Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E lấy, bảo quản phổi hiến và vận chuyển tạng bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Đây là lần thứ tư Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM kích hoạt quy trình lấy và ghép đa tạng. Các ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng, chủ động hỗ trợ lẫn nhau và kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, qua đó bảo toàn chất lượng tạng hiến, bảo đảm an toàn cho người bệnh và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi nhiều ca ghép được triển khai đồng thời.

THÀNH AN