Bác kháng cáo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Tối 6-7, cấp phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án các bị cáo trong vụ án tại dự án Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (thường gọi là dự án sân bay Nha Trang trước đây).

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, tại phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

Theo đó, hội đồng bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, giữ nguyên mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của 2 cựu thiếu tướng: Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng).

Cụ thể, 2 cựu thiếu tướng được hưởng mức án 2 năm 6 tháng tù treo (thay cho 2 năm 6 tháng tù giam của cấp sơ thẩm) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” khi giao trái phép 63ha đất quốc phòng tại dự án sân bay Nha Trang.

Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, bạn Nguyễn Văn Hậu) được giảm 2 năm tù, còn 6 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi được vợ nộp 46 tỷ đồng - tương ứng toàn bộ số tiền bị xác định thu lợi bất chính trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Nguyễn Văn Hậu) nhận 5 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hội đồng xét xử, trong thời gian nghị án, Nguyễn Văn Hậu đã thỏa thuận bồi thường cho 61 người mua đất tại dự án, với tổng số tiền 793 tỷ đồng; sau đó, những người mua đất rút đơn kháng cáo. Cấp phúc thẩm tuyên buộc Nguyễn Văn Hậu bồi thường cho các bị hại hơn 7.000 tỷ đồng. Sau khi khắc phục được hơn 2.700 tỷ đồng, bị cáo còn phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, dự án sân bay Nha Trang rộng hơn 238ha được chuyển từ Bộ Quốc phòng về tỉnh Khánh Hòa, để phát triển dự án đô thị. Tỉnh Khánh Hòa sau đó giao Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư nhưng không qua đấu thầu. Dù chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, doanh nghiệp của Nguyễn Văn Hậu đã phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu hơn 7.000 tỷ đồng từ khách hàng.

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