Gia Lai: Xác minh vụ học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tát, phải nhập viện

UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ một học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm người nước ngoài bạo hành, phải nhập viện điều trị.

Ngày 24-5, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn cho biết, đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ một học sinh lớp 4 bị một giáo viên dạy thêm hành hung trên địa bàn.

Cháu Tr.G.V. được gia đình đưa đến nhập viện vào chiều tối 23-5. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-5, chị Trương Đoan Na (SN 1996, phường Quy Nhơn) đưa con trai là cháu Tr.G.V. (sinh năm 2016, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến học thêm tiếng Anh tại nhà một thầy giáo người Ấn Độ trên đường Lý Tự Trọng.

Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, khi vào lớp, cháu V. cầm theo một món đồ chơi nhỏ và xảy ra va chạm vào thầy giáo. Sau đó, người thầy ném đồ chơi ra ngoài rồi dùng tay tát mạnh vào vùng má và tai khiến cháu ngã xuống nền nhà, hoảng loạn, la khóc.

Sau sự việc, vợ của thầy giáo dùng đá lạnh chườm vào vùng bị thương cho cháu. Khoảng 45 phút sau, gia đình giáo viên liên hệ chị Na để thông báo sự việc và xin lỗi.

Khi đón con, chị Na phát hiện cháu bị sưng đỏ vùng má, tai, nhiều vết bầm tím. Về nhà, cháu có biểu hiện ù tai, nôn ói, tinh thần hoảng sợ nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhập viện tối 23-5. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm nặng do bị tác động mạnh ở vùng má, tai...

Trên vùng má, tai cháu Tr.G.V. xuất hiện nhiều bầm đỏ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo chị Na, chiều 23-5, gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Quy Nhơn đề nghị điều tra, xử lý.

