Pháp luật

Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng

SGGPO

Liên quan đến vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc làm 15 người tử vong, ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án và tạm giữ thuyền trưởng là ông Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969), để điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan.

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Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang làm việc với thuyền trưởng và những người liên quan trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11-7, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách (quốc tịch Ấn Độ) cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên (quốc tịch Việt Nam) di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi rời bờ khoảng 400m, ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã điều 2 tàu biên phòng với 35 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng các tàu hải quân, cảnh sát biển và công an địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống 21 người, nhưng 15 người tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, khẩn trương phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TÂM CHÍ - CHÂU HÀO

Từ khóa

Khởi tố vụ án ca nô bị lật ở Phú Quốc tạm giữ thuyền trưởng An Giang

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