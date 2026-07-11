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Khởi tố 6 bị can đổ trái phép gần 800 tấn chất thải

SGGPO

Ngày 11-7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường, liên quan đường dây thu gom, vận chuyển và đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng) trên địa bàn thành phố.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Chương A Sám; Nguyễn Trần Minh Trung; Đỗ Minh Hùng; Lê Cao Thìn; Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, làm sạch và chuyển hóa các địa bàn tiềm ẩn vi phạm về kinh tế, môi trường theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM.

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Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng, từ trái qua: Thiệp, Thìn, Lành, Sám, Trung
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Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp

Qua phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc kiểm tra hiện trường, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) Công an TPHCM phát hiện một xe ben đang đổ hỗn hợp chất thải xây dựng gồm bê tông vụn, gạch, kính, ngói vỡ, đất đá và rác sinh hoạt tại một khu đất thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Kết quả điều tra xác định, Chương A Sám là chủ khu đất, thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần. Trung tiếp tục thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp; Hùng giao Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức vận chuyển.

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Hiện trường vụ việc

Lê Cao Thìn cùng Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên địa bàn TPHCM để đổ trái phép tại khu đất của Sám. Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép gần 800 tấn.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công an TPHCM khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

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MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN

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