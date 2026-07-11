Pháp luật

Bắt đối tượng bị truy nã trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

SGGPO

Ngày 11-7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Đình Thông, đối tượng bị truy nã, khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro (TPHCM).

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Đối tượng Nguyễn Đình Thông

Trước đó, tháng 4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An truy nã Nguyễn Đình Thông (SN 1976, thường trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) về tội "Đánh bạc".

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện Thông lẩn trốn tại một đơn vị thi công, trong khu vực cảng Vietsovpetro (phường Rạch Dừa, TPHCM). Đơn vị chỉ đạo theo dõi chặt và lên kế hoạch phối hợp bắt giữ.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11-7, lực lượng chức năng phát hiện Thông nên khống chế, bắt giữ.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, bàn giao Thông cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An.

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MẠNH THẮNG

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