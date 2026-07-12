Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng

Ngày 12-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2000, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (sinh năm 2005, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín trên Telegram và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là TPHCM và Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không có địa điểm hoạt động cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát.

Cơ quan công an lấy lời những người liên quan trong đường dây mại dâm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua một nhóm trên mạng do đối tượng sử dụng nickname “Rachel” trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Thảo chủ mưu, là Admin của nhiều nhóm trên Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều “hoa hậu, á hậu” và “idol TikTok”.

Khách muốn tham gia phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng (nhóm thường) đến 2 triệu đồng (nhóm cao cấp) để xem “hàng”. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 2-5 ngày).

Cơ quan điều tra xác định, Vi Thị Nụ là đối tượng môi giới tích cực.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

DƯƠNG QUANG