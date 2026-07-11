Pháp luật

Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

SGGPO

Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết, đơn vị khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 34 người.

Các đối tượng bị công an bắt giữ
Các đối tượng bị công an bắt giữ

Theo đó, các bị can bị khởi tố để điều tra về các tội: chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 37 khẩu súng, trong đó có 15 khẩu súng là vũ khí quân dụng, khoảng 1.000 viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn, 150 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ gia công.

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Tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Đáng chú ý, trong số các đối tượng, có 1 đối tượng bị khởi tố cùng lúc 3 tội danh: chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

súng vũ khí quân dụng Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tàng trữ vũ khí trái phép TPHCM

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