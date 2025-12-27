Pháp luật

An ninh - trật tự

Vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai: Xác định 9 người chết, 8 người bị thương

SGGPO

Trưa 27-12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng tại xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) khiến 9 người tử vong và 8 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, xe ô tô 29 chỗ chở đoàn từ thiện gồm 18 người (kể cả lái xe) xuất phát từ Hà Nội lên điểm Trường Mầm non Họa Mi. Khi đến km35, đoạn nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, xe đã va chạm với hộ lan mềm (tôn lượn sóng) khoảng 50m rồi lật úp xuống lề phải đường đèo.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã khẩn trương có mặt cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe mất phanh khi xuống dốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

GIA KHÁNH

