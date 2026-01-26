Vụ quấy rối ở hầm Kim Liên: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng

Pháp luật

Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 8 đối tượng trong vụ gây rối tại hầm Kim Liên (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 24-1.

Hình ảnh hiện trường vụ việc

Trước đó, ngày 24-1, trên mạng xã hội đăng tải thông tin, có một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 25-1, cơ quan công an đã xác minh, làm rõ 8 đối tượng trong vụ việc. các đối tượng đều dưới 18 tuổi.

Bước đầu xác định, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24-1, nhóm của N.Đ.V. (sinh năm 2009, trú tại Hà Nội) rủ nhau "đi bão” sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng U23 Hàn Quốc. Đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V. bàn nhau là khi thấy các cô gái trẻ đi qua sẽ giả vờ xô đẩy, tạo cơ hội cho những người trong nhóm “sàm sỡ”.

3 giờ cùng ngày, V. chặn xe máy do anh Q. điều khiển chở theo chị C..

Cùng lúc này, nhóm của V. lao vào “sàm sỡ” chị C.. Sau đó, nhóm bỏ đi thì gặp anh K. đang đi bộ trong hầm.

V. dùng tay vỗ vào gáy anh K. dẫn đến cãi nhau. Lúc này, nhóm của V. lao đến đánh anh K..

Công an xác định có 8 người liên quan tới vụ việc

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; hiện đang được củng cố hồ sơ để xử lý.

Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

GIA KHÁNH

