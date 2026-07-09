Nghi vấn phóng hỏa làm 2 người bị thương

Ngày 9-7, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Hà Huy Giáp.

Clip hiện trường vụ cháy. Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 7-7, người dân phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà cấp 4, rộng khoảng 4m, dài 10m, vừa là nơi ở vừa kinh doanh phụ tùng xe máy trên đường Hà Huy Giáp.

Hiện trường vụ cháy

Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, tạo nhiều khói độc và phát ra các tiếng nổ nhỏ, khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 thành viên của một gia đình. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong số này, 2 người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc vụ cháy do người trong gia đình gây ra và người này đã bị bắt, đại diện lãnh đạo phường An Phú Đông cho biết, công an đang điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN