Công an TPHCM vừa triệt xóa hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, khởi tố và bắt tạm giam 85 bị can.

Clip TPHCM triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng. Nguồn: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 7-7, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Đây là kết quả trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động rà soát, phát hiện đường dây do Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng cầm đầu, có phương thức hoạt động tinh vi, phân cấp chặt chẽ. Đầu tháng 6-2026, đơn vị đã xác lập chuyên án.

Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra.

Các đối tượng cầm đầu đường dây Hoàng Tấn Phát (áo đỏ) và Huỳnh Lê Thanh Long (áo vàng)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng nhận tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các đầu mối và người chơi tại TPHCM cùng nhiều tỉnh, thành tham gia qua trang web cá độ.

Từ tháng 10-2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai đường dây được xác định hơn 3.500 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 85 bị can thuộc hai đường dây, gồm 21 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 64 bị can về hành vi đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; đồng thời đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý.

MẠNH THẮNG