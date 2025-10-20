Vụ sụt lún đường vào trạm 500kV ở Gia Lai: Phong tỏa vùng sạt lở

Ngày 20-10, Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, đã đề nghị xã Ia Ly và đơn vị quản lý tuyến đường phong tỏa khu vực sụt lún, vận động người dân tạm di dời khỏi vùng nguy hiểm trên đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly.

Tuyến đường bị sụt lún, khiến giao thông tê liệt

Xã Ia Ly cần bố trí lực lượng trực cảnh giới, theo dõi diễn biến sạt lở, bổ sung biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông và thông báo công khai tình hình để người dân, phương tiện chủ động phòng tránh rủi ro.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có phương án khắc phục đoạn sạt lở, đảm bảo an toàn và ổn định vận hành tuyến đường.

Nhà dân nằm trong vùng nguy hiểm của điểm sạt lở

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình, thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực sạt lở.

Một nhà dân nằm trong vùng ảnh hưởng

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly, bị sụt lún hoàn toàn với chiều dài 320m, sâu 6m, khiến giao thông tê liệt và uy hiếp 6 hộ dân. Hiện vị trí sụt lún đang có xu hướng sạt lở mở rộng ra các vị trí lân cận.

Tin liên quan Gia Lai: Đường vào trạm 500kV bị sạt lở, uy hiếp nhà dân

HỮU PHÚC