Vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết trên Quốc lộ 20: Thêm một nạn nhân tử vong

Theo đó, bà M. đưa con gái từ tỉnh Bình Thuận vào TPHCM để nhập học thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Sau khi tai nạn xảy ra, bà M. cùng 3 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán để sơ, cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Bà M. nhập viện trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống, tràn máu màng phổi trái.

Mặc dù được các y, bác sĩ của 2 bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bà M. không thể qua khỏi. Đây là nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20.

Hiện tại, chị T.H. (con gái bà M) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và những nạn nhân bị thương đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Liên quan đến vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính của nhà xe Thành Bưởi đã bị tạm giữ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an huyện Định Quán trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Người này khai thời điểm lái xe gây tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 8 trường hợp liên quan xe Thành Bưởi chạy vượt quá tốc độ. Trong tháng 7, tài xế xe khách Thành Bưởi liên quan đến 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 qua huyện Định Quán và huyện Thống Nhất làm 7 người chết.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin Công an tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan đến vụ tai nạn làm nhiều người thương vong. Công an sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi tiếp tục làm việc để tiếp tục quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đối với nhà xe Thành Bưởi, nếu kiểm tra có vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm và không có can thiệp.