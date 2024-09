Vụ trẻ bị ngược đãi ở Mái ấm Hoa Hồng (TPHCM): Bố trí cán bộ chăm sóc các cháu bé

Liên quan đến vụ “Công an điều tra vụ trẻ bị ngược đãi ở Mái ấm Hoa Hồng (TPHCM)”, chiều 4-9, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Sở LĐTB-XH TPHCM đang xác minh, điều tra vụ trẻ em bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng.

Ghi nhận tại đây, nhiều cán bộ vẫn đang làm việc với chủ của Mái ấm Hoa Hồng và những người có liên quan; xác minh các giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cơ sở này. Bên ngoài, nhiều người dân, nhà hảo tâm tìm đến trước cơ sở để theo dõi diễn biến điều tra.

Bố trí cán bộ chăm sóc các cháu bé ở Mái ấm Hoa Hồng (TPHCM)

Lực lượng chức năng cũng đã lập hồ sơ lấy thông tin của 84 trẻ được nuôi dưỡng chăm sóc tại Mái ấm Hoa Hồng. Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ đưa các cháu về các cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các trẻ, Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trung Mỹ Tây (quận 12) đã cử 20 người đến chăm sóc cho trẻ trong thời gian công an làm việc. Phía Sở LĐTB-XH TPHCM cũng cử nhiều cán bộ đến làm việc tại cơ sở này để rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhân viên và tình trạng chăm sóc các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Sau khi làm việc với các bên liên quan và thu thập đủ hồ sơ, Sở LĐTB-XH TPHCM sẽ có báo cáo chính thức về tình hình nuôi dạy trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng ngay trong hôm nay.

Trước đó, báo chí nhận được phản ánh từ bạn đọc về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng do bà G.T.S.H. làm chủ.

Công an kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng (TPHCM) vào sáng 4-9

Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng gần 100 trẻ em mồ côi được chia thành 3 nhóm: trẻ sơ sinh (lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi), trẻ từ 1 - 2 tuổi và trên 2 tuổi. Từ đêm đến sáng hôm sau, mỗi ngày, bảo mẫu T. có hành vi bạo hành nhiều trẻ em tại đây.

Tiếp nhận tin, Công an phối hợp với các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra. Hiện công an đang thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CHÍ THẠCH