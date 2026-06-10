Ngày 10-6, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến dự, chỉ đạo.

Năm 2026, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới thuộc 5 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ

Các chiến sĩ mới có độ tuổi từ 18 đến 25, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 24,22%, trong đó có 7 đồng chí là đảng viên chính thức. Tình hình tư tưởng chiến sĩ mới ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, 100% đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện.

Quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sau 3 tháng, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kiểm tra “3 tiếng nổ” kết quả đạt giỏi.

Song song với huấn luyện, công tác quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các hoạt động phong trào được đơn vị thực hiện chu đáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Chiến sĩ mới tham gia duyệt đội ngũ

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân biểu dương kết quả đạt được của Trung tâm huấn luyện. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quản lý, định hướng tốt tư tưởng chiến sĩ đến khi bàn giao về các đơn vị mới bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc để nâng cao hiệu quả cho các khóa huấn luyện tiếp theo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán phát biểu tại buổi lễ

Đối với các chiến sĩ mới, Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu sau khi được biên chế về các đơn vị cần nhanh chóng ổn định, phát huy sức trẻ và tinh thần tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội. Các chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Các chiến sĩ mới tại buổi lễ tuyên thệ

MẠNH THẮNG