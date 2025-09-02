Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng

LTS: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, 80 năm kể từ Ngày Độc lập (2-9-1945 - 2-9-2025) mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là hành trình từ khát vọng độc lập, tự do đến những thành quả phát triển hôm nay. Trong bàn tròn chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình”, Báo SGGP trân trọng gửi đến quý độc giả góc nhìn của các chính khách, chuyên gia về những thành tựu quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước 80 năm qua. Đây là nền tảng vững chắc để đất nước ta cất cánh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đồng chí BÙI THANH SƠN, Phó Thủ tướng Chính phủ:

Ngoại giao tạo đà, tạo thế góp phần đưa đất nước vững bước tiến lên

Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, ngoại giao Việt Nam luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong giai đoạn bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước, vận nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, “thù trong giặc ngoài” (1945-1946); trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954); và trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975), ngoại giao đã đóng vai trò tiên phong góp phần giữ vững thành quả cách mạng, bảo toàn chính quyền nhân dân, phá vỡ thế bao vây, cô lập, mở rộng quan hệ với bên ngoài, tranh thủ sự ủng hộ, chi viện của bạn bè quốc tế, kết hợp với quân sự, chính trị, tạo ra thế trận “vừa đánh vừa đàm”, tạo thời cơ cho giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn tái thiết, xây dựng đất nước và phát triển kinh tế sau chiến tranh (1975-1986), ngoại giao là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong đấu tranh đưa đất nước ta thoát khỏi thế bị cô lập về chính trị, bao vây cấm vận về kinh tế.

Trong thời kỳ Đổi mới từ năm 1986 đến nay, ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, mở ra cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với quốc phòng, an ninh, ngoại giao đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Các vấn đề biên giới với các nước liên quan từng bước được giải quyết, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần vào việc củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực. Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đã phát huy vai trò là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một đất nước lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đến nay Việt Nam đã trở thành nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế hàng đầu về quy mô GDP. Công cuộc hội nhập quốc tế của ta đã chuyển từ hội nhập kinh tế đơn thuần sang hội nhập toàn diện, sâu rộng. Đến nay, chúng ta đã có quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ; ký kết và triển khai 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, ngành ngoại giao Việt Nam nguyện nỗ lực hết mình viết tiếp trang sử vẻ vang của ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, tận lực, tận tâm phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phát huy tinh thần tiên phong, chủ động, tích cực tạo đà, tạo thế góp phần đưa đất nước vững bước tiến lên những nấc thang phát triển mới.

Đồng chí NGUYỄN VĂN THẮNG, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ngành Tài chính sẽ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhất là trong 40 năm Đổi mới đến nay, ngành Tài chính đã luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước.

Đó là đổi mới để xây dựng hệ tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, từ kỷ nguyên độc lập, tự do đến kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội, kỷ nguyên đổi mới và nay là kỷ nguyên phát triển vươn mình.

Đó là sự chuyển từ tư duy kế hoạch hóa tập trung sang mở cửa, hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Những nỗ lực không ngừng này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/ năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

Nếu như từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, ngành Tài chính đã cùng nhân dân “thắt lưng buộc bụng”, gây dựng Quỹ độc lập, phát hành giấy bạc Cụ Hồ đến thực hiện chính sách tài chính trong giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước phục hồi kinh tế; thì đến nay thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700km đường ven biển, vượt mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra.

Bội chi ngân sách nhà nước chiếm khoảng 3,3-3,4%, nợ công khoảng 37% GDP; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, xếp hạng tín nhiệm quốc gia luôn ở mức triển vọng “ổn định”.

Thành tựu còn là đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tạo lập và từng bước hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp lý, hệ thống hạ tầng để hình thành, phát triển ngày càng bền vững các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán để thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành kênh đầu tư, huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Trải qua 80 năm dựng xây và phát triển, ngành Tài chính Việt Nam đã vững vàng vượt qua bao thử thách, để hôm nay có thể tự tin bước vào chặng đường mới với tâm thế mới - bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn.

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL:

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người toàn diện

Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đấu tranh và kiến thiết đất nước.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm. Sau một nhiệm kỳ triển khai, ngành VH-TT-DL đã đạt nhiều thành quả quan trọng, tạo nền tảng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Giai đoạn 2018-2022, công nghiệp văn hóa đóng góp trung bình gần 3,5% GVA (giá trị gia tăng gộp), cao hơn mức bình quân toàn cầu; giá trị sản xuất bình quân đạt trên 1 triệu tỷ đồng/năm, riêng năm 2022 gần 2 triệu tỷ đồng.

Xuất khẩu hàng hóa văn hóa phục hồi mạnh, đặc biệt thủ công mỹ nghệ đưa Việt Nam vào nhóm 10 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới; ngành game vươn lên đứng thứ 5 toàn cầu, phần mềm gia công xếp hạng tốp 7 thế giới. Lực lượng lao động văn hóa tăng bình quân 7,44%/năm, số doanh nghiệp sáng tạo ngày càng phát triển.

Trong lĩnh vực du lịch, các sản phẩm văn hóa từ lễ hội, ẩm thực, làng nghề đến trải nghiệm cộng đồng đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện. Thể thao cũng ghi dấu mốc lịch sử với tấm HCV Olympic đầu tiên, nhiều năm liên tiếp đứng trong tốp 3 SEA Games, bóng đá khẳng định vị thế trong khu vực.

Bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa phải đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc; cần được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng - an ninh trong mọi chiến lược phát triển. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho con người toàn diện.

Bảo vệ, đãi ngộ và tôn vinh văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân, những người giữ hồn cốt dân tộc cũng là cách khơi dậy sức mạnh nội sinh, để văn hóa Việt Nam trở thành động lực đưa đất nước vươn tới mục tiêu hùng cường, nhân văn, bền vững vào năm 2045.

Với tuyên ngôn hành động: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, ngành VH-TT-DL quyết tâm đồng hành cùng dân tộc trên hành trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Chính phủ:

Hành trình gian truân đến vẻ vang của kinh tế tư nhân

Đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước, kinh tế tư nhân từ chỗ không được thừa nhận, đến được công nhận như một bộ phận không thể thiếu và hiện nay là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đó là một hành trình gian truân, nhiều khúc đoạn thăng trầm, song âm hưởng chủ đạo là cởi mở, kiên quyết từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, chuyển từ nặng về kiểm soát sang tạo thuận lợi.

Với sự thay đổi tư duy và hành động quyết liệt của các nhà lãnh đạo, nhiều việc lần đầu tiên được thực hiện một cách dứt khoát, thần tốc, thời điểm hiện tại có thể coi là “thời điểm vàng” để cải cách. Vấn đề là chúng ta có thực sự tận dụng được cơ hội hay không.

Mục tiêu đến năm 2030 tăng trưởng bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 8.500 USD và đến năm 2045 khoảng 18.000 USD… thể hiện khát vọng lớn, phản ánh ý chí mạnh mẽ muốn đưa đất nước bứt phá; đồng thời thách thức cũng là vô cùng to lớn.

Bởi vì trong 40 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của Việt Nam chỉ đạt khoảng 6,5-7%/năm. Để hiện thực hóa các mục tiêu tốt đẹp trên, tôi cho rằng yêu cầu tiên quyết vẫn là phải đảm bảo thể chế minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi, chuyển mạnh sang Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, đã đến lúc cần làm mới động lực tăng trưởng; không thể giữ mãi mô hình cũ là dựa vào vốn đầu tư công dàn trải, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên. Động lực đó nằm ở khoa học công nghệ, hạ tầng số và năng lượng sạch.

Cùng đó, cho dù vẫn phải dựa vào nền tảng nông nghiệp thì đó cũng phải là nông nghiệp hiện đại, năng suất cao, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Cơ cấu kinh tế phải dịch chuyển sang công nghiệp và dịch vụ dựa trên đổi mới sáng tạo.

Và tất nhiên, khu vực tư nhân phải bật cao hơn nữa, chiếm tỷ trọng lớn hơn trong GDP, vững vàng và tự tin cạnh tranh trên trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới lần thứ 2, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, văn minh, phát triển bền vững.

Anh hùng LLVTND, Thượng tướng NGUYỄN HUY HIỆU, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

Thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống, vươn tới những đỉnh cao mới

Giá trị lớn nhất sau 80 năm kể từ ngày lập quốc đó chính là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam trên nền tảng độc lập, chủ quyền. Nếu phải nói về giá trị cốt lõi nhất mà dân tộc Việt Nam đã gìn giữ suốt 80 năm qua, thì đó chính là độc lập, hòa bình.

Không có độc lập thì không có tự do, không có hòa bình thì không thể phát triển. Chúng ta phải luôn ghi nhớ, hòa bình hôm nay là sự đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ đi trước.

Nếu như thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử bằng máu và nước mắt, thì thế hệ hôm nay và mai sau phải viết tiếp bằng trí tuệ, công sức và khát vọng. Chúng ta tự hào vì có một dân tộc kiên cường, một Đảng kiên định, một thế hệ cha anh đã làm nên kỳ tích.

Nhưng, không được ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thách thức phía trước. Thế hệ trẻ phải coi độc lập, hòa bình là nền tảng để bứt phá, để đưa Việt Nam trở thành đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.

Bài học lớn nhất sau 80 năm chính là sự gắn bó giữa dân tộc - Đảng - nhân dân - thế hệ trẻ. Nếu biết dựa vào dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ và khát vọng của thanh niên, đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.

80 năm kể từ Ngày Độc lập, dân tộc Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, giàu khát vọng. Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay thuộc về thế hệ trẻ.

Tôi tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống, vươn tới những đỉnh cao mới, để 80 năm hôm nay chỉ là điểm khởi đầu cho những thế kỷ huy hoàng phía trước.

Ông ĐINH HỒNG KỲ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xanh TPHCM: Cơ hội tiếp nhận công nghệ, tài chính phát triển xanh Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến những biến động lớn về khí hậu, thương mại và công nghệ, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu vừa tăng trưởng kinh tế, vừa chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh. Đây không chỉ là một xu thế tất yếu, mà còn là chìa khóa để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn, tiếp cận những thị trường cao cấp với các tiêu chuẩn ESG ngày càng khắt khe. Do vậy, sự đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đã và sẽ giúp biến thách thức thành cơ hội, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn và công nghệ xanh trong thời gian tới. Tôi tin rằng, cùng với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và nhiều nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội tiếp nhận kinh nghiệm, công nghệ cũng như nguồn lực tài chính cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh hiệu quả. Hội Doanh nghiệp xanh cam kết đồng hành chặt chẽ với chính quyền TPHCM và các đối tác quốc tế, để tạo ra những chương trình hợp tác cụ thể, qua đó mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt, đặc biệt là những sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng cao. Ông LÂM QUỐC THANH, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA): Góp sức đưa hàng Việt Nam vươn xa Là một trong những doanh nghiệp thương mại, dịch vụ chủ lực của TPHCM, SATRA luôn nhận thức rõ trách nhiệm đồng hành cùng chiến lược phát triển của thành phố và cả nước. Thực tế cho thấy, Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi hình thành được các chuỗi cung ứng khép kín, minh bạch và hiệu quả, qua đó nâng cao giá trị nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghiệp tiêu dùng. Những năm qua, SATRA đã đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, khai trương các trung tâm thương mại hiện đại theo mô hình “one-stop shopping”, đồng thời nâng cấp chợ đầu mối Bình Điền - nơi giao dịch hàng ngàn tấn nông sản mỗi đêm - thành trung tâm logistics cấp vùng. Song song đó, chúng tôi tiên phong áp dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và thương mại điện tử để tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng, đưa sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng Việt chất lượng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành của SATRA cùng chính quyền TPHCM và các địa phương sẽ góp phần giải quyết bài toán “được mùa mất giá”, giúp nông dân ổn định thu nhập và nâng cao vị thế sản phẩm Việt trên thị trường. Ông PHẠM NHƯ ÁNH Tổng Giám đốc MB: Vươn mình nhờ chuyển đổi số Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà là con đường bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá trong kỷ nguyên 4.0. Xác định chuyển đổi số là cơ hội và mục tiêu cốt lõi, Ngân hàng Thương mại Quân đội (MB) đã khởi động chiến lược chuyển đổi số từ năm 2017 với định hướng trở thành “Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”. Thành quả mà MB có được chính là cơ sở để ký biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Dunamu, tập đoàn đến từ Hàn Quốc hỗ trợ thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa, chuyển giao công nghệ và cung cấp kinh nghiệm vận hành toàn diện sàn giao dịch mã hóa. Từ một ngân hàng thương mại truyền thống, MB đã mạnh dạn đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin trung bình 50 triệu USD/năm vào 3 trụ cột chính: xây dựng hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực và triển khai các dự án tự động hóa. Đến nay, ngân hàng sở hữu đội ngũ hơn 2.000 kỹ sư công nghệ, chiếm 10% tổng nhân sự, tỷ lệ hiếm có trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Mục tiêu của ngân hàng không chỉ là số hóa hoạt động mà là trở thành một doanh nghiệp số thực thụ, nơi 50% doanh thu đến từ các kênh số trong tương lai. Với hệ sinh thái phục vụ 33 triệu khách hàng, MB đang mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số, gồm chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản kỹ thuật số trong tương lai gần. ÁI VÂN - HẠNH NHUNG

LƯU THỦY - BẢO VÂN - THU HÀ