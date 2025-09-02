Món quà Tết Độc lập: Chung niềm vui, chia sẻ nghĩa tình

Ngày 1-9, khắp các khu phố, phường xã ở TPHCM, người dân phấn khởi đến nhận quà mừng Quốc khánh. Món quà được trao tận tay người dân như lời chúc, lời nhắn nhủ ấm áp: “Chúng ta cùng nhau đón Tết Độc lập trong niềm vui chung, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại điểm phát quà Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thuận), cụ Nguyễn Văn Thái (80 tuổi) bước đi chầm chậm tự đến nhận quà. Bà Nguyễn Thị Kim Thu cùng em trai dìu cha từng bước vào cổng trường. Thấy cụ đi lại khó khăn, cán bộ công an và dân quân nhanh chóng đến phụ đỡ.

Cán bộ phường Tân Thuận trao quà đến ông Nguyễn Văn Thái (80 tuổi)

Ngồi cạnh cha, bà Kim Thu xúc động: “Tai cha đã lãng, đi lại khó khăn nhưng ông nói phải tự mình nhận quà mới vui. Đại gia đình tôi có 13 người, được nhận 1,3 triệu đồng và điều quý giá nhất là niềm vui của cha. Nhìn ông vui vẻ, con cháu chúng tôi cũng rộn ràng theo”.

Với quy mô dân số hơn 148.000 người, công tác phát quà tại phường Tân Thuận được triển khai linh hoạt. Ngoài những hộ đã nhận trực tiếp qua ứng dụng VNeID, phường tổ chức phát tập trung tại các trường học đến hết ngày 2-9. Với những hộ hiện chưa có mặt tại TPHCM, phường tiếp tục cấp phát tại trụ sở UBND phường đến hết ngày 15-9.

Nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, phường Tân Sơn Nhất thành lập 33 tổ công tác, chia đều đến 33 khu phố để trao quà.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất Nguyễn Thành Danh, với ngân sách cấp về cho phường là hơn 5,7 tỷ đồng, phường đã chuẩn bị chu đáo để đảm bảo công tác trao quà trên địa bàn diễn ra thuận lợi, an toàn. UBND phường cũng tổ chức các tổ công tác đi đến tận nhà các hộ dân khó khăn, nhất là người già neo đơn, điều kiện sức khỏe, đi lại khó khăn, để trực tiếp tặng món quà đặc biệt cho người dân.

Còn tại phường Thạnh Mỹ Tây, 3 điểm phát quà được bố trí để bà con đến nhận trực tiếp bằng tiền mặt. Với những trường hợp không thể đến, phường sắp xếp cho người dân nhận tại trụ sở UBND từ ngày 3 đến ngày 12-9.

Trong dòng người nhận quà, ông Nguyễn Thanh Hiền (khu phố 23, phường Thạnh Mỹ Tây) chở vợ đến điểm phát tại Trường THCS Cửu Long. Thủ tục diễn ra nhanh chóng vì gia đình chỉ có 3 nhân khẩu.

Ông Hiền chia sẻ: “Tôi làm lao động tự do, công việc bấp bênh, gánh nặng cơm áo luôn thường trực. Nghe tin Nhà nước tặng quà mừng lễ, vợ chồng tôi rất vui. Số tiền này đối với chúng tôi là sự quan tâm rất đáng quý”.

Với nhiều hộ lao động nghèo, công nhân nhập cư, những người bán hàng rong..., 100.000 đồng không chỉ giúp bữa cơm đầy đủ hơn, có thêm gói bánh, ký trái cây thắp hương bàn thờ tổ tiên. Vượt lên giá trị vật chất, điều họ cảm nhận sâu sắc chính là sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

THU HOÀI - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT - LÂM NGUYÊN