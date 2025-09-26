Vượt bão xuyên đêm đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị

Vào lúc 9 giờ 20 ngày 26-9, Tổ Cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cùng Tổ bay của Công ty Trực thăng Miền Nam - Binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn lao động từ đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.

Ekip cấp cứu vận chuyển người bệnh từ sân đỗ trực thăng vào khoa để điều trị

Người bệnh là anh N.N.H. (53 tuổi, quê Quảng Trị, công nhân đang làm việc tại đảo Thuyền Chài) trong quá trình lao động bị tai nạn đa chấn thương, được đưa vào bệnh xá đảo Thuyền Chài cấp cứu. Ngay lập tức Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã tiến hành hội chẩn từ xa (telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ tiến triển sốc mất máu, cần vận chuyển cấp cứu về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 1 giờ 20 phút ngày 26-9, máy bay trực thăng MB622 của Công ty Trực thăng Miền Nam - Binh đoàn 18 cùng Tổ Cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175, do Trung tá Phạm Trường Thanh – Khoa Hồi sức tích cực và chống độc làm Tổ trưởng, đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Thuyền Chài.

Các bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh

Theo Trung tá Phạm Trường Thanh, để bảo đảm an toàn tính mạng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển bằng máy bay, Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị đầy đủ các phương án: truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, thở oxy, cầm máu và theo dõi chặt chẽ biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, tràn máu màng phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đặc biệt, kíp cấp cứu đã mang theo cơ số thuốc và trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất.

Mặc dù chuyến bay dài, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp suốt đêm nhưng tổ bay cùng kíp cấp cứu đường không đã vận chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn, kịp thời đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai báo động đỏ hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra chẩn đoán xác định và áp dụng phác đồ điều trị chuyên sâu, kịp thời cho bệnh nhân.

THÀNH SƠN