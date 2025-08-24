Vượt dòng nước xiết đưa người dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn

Trong lúc trời mưa to, nước khe suối chảy xiết, lực lượng tại chỗ của xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An, đã không quản hiểm nguy đưa nhiều người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Chiều 24-8, ông La Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông cho biết, chính quyền xã đã huy động lực lượng đưa người dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Người dân vùng nguy cơ sạt lở được hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Ảnh: VI OANH

Theo Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, dù trời mưa rất to, nước khe suối dâng cao và chảy xiết, lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ xã tại bản Pủng Bón đã không quản ngại hiểm nguy, đưa 4 hộ gia đình bên kia khe Ngậu đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Trong số đó có 2 người già và 2 người trung niên.

Clip vượt dòng nước xiết, đưa người dân đến nơi an toàn. Thực hiện: VI OANH

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha vào cuối tháng 7 vừa qua, xã Hữu Khuông đã hứng chịu những trận mưa lớn không ngừng, gây ra tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa, làm tắc nghẽn giao thông và gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của người dân.

HỒ VĂN NGỢI