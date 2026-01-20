WEF 2026 tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới

Hội nghị thường niên năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khai mạc vào tối 19-1 (giờ địa phương), tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ). Giữa bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức về kinh tế và địa chính trị, hội nghị năm nay trở thành tâm điểm với thông điệp thúc đẩy các cuộc đối thoại mang tính xây dựng để tìm ra giải pháp chung.

Thị trấn Davos (Thụy Sĩ), địa điểm diễn ra Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026. ẢNH: XINHUA

Nêu cao tinh thần đối thoại

Với chủ đề “Tinh thần đối thoại”, diễn đàn năm nay kéo dài trong 5 ngày, quy tụ gần 3.000 nhà lãnh đạo, chính khách và chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Các phiên thảo luận trọng tâm xoay quanh các thách thức lớn của nhân loại, trong đó ưu tiên việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, triển khai đổi mới sáng tạo một cách có trách nhiệm trên quy mô toàn cầu và tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế và xã hội.

Trước thềm khai mạc, WEF đã công bố chuỗi báo cáo quan trọng, cảnh báo về những rủi ro đang gia tăng và áp lực suy giảm của nền kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia nhận định, môi trường quốc tế đang ngày càng trở nên phân mảnh và cạnh tranh gay gắt, tạo ra những rào cản lớn cho sự phát triển chung.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế mới nhất, dù bức tranh kinh tế thế giới đã có những tín hiệu cải thiện nhẹ, nhưng mức độ bất ổn vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Một loạt yếu tố then chốt được dự báo sẽ tiếp tục định hình nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới, bao gồm sự biến động giá trị tài sản, nợ công leo thang, quá trình tái cấu trúc địa kinh tế và đặc biệt là sự bùng nổ của AI.

Tương lai của hợp tác đa phương

WEF 2026 diễn ra vào thời điểm những khác biệt sâu sắc về định hướng chính sách kinh tế, đặc biệt là từ phía Mỹ, đang đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của mô hình hợp tác đa phương mà Davos đã theo đuổi suốt nhiều thập niên. Cùng lúc đó, châu Âu cũng đang đứng trước thử thách lịch sử đối với mối quan hệ với Washington, cũng như các mô hình kinh tế và cấu trúc an ninh cốt lõi của mình.

Sự kiện năm nay đánh dấu sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 6 năm vắng bóng. Theo chương trình, Tổng thống Donald Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn lớn nhất từ ​​trước đến nay của Mỹ tại Davos, bao gồm 5 bộ trưởng và các quan chức cấp cao khác. Sự góp mặt của Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Donald Trump, sẽ tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận cấp cao về Ukraine, Venezuela, Dải Gaza và Iran.

Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại WEF 2026 được đặc biệt chú ý, nhất là khi chính quyền Washington đã có những động thái đối ngoại gây tranh cãi, từ các vấn đề liên quan đến Venezuela cho đến việc tái khởi động tham vọng đối với Greenland; cảnh báo về việc áp thuế quan lên các đồng minh NATO nếu không nhận được sự ủng hộ trong các vấn đề chiến lược tại Bắc cực đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước châu Âu.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) là Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh để thảo luận về các cam kết an ninh trong bối cảnh một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga đang được xem xét.

PHƯƠNG NAM tổng hợp