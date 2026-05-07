Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư đối với Iran

Ngày 6-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc oanh kích "dữ dội hơn" từ phía Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nêu rõ: “Giả sử Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất, dù đó có thể là một giả định lớn, thì chiến dịch Epic Fury sẽ kết thúc”. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận, Washington sẽ nối lại các đợt không kích “với mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho rằng vẫn còn quá sớm để bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Iran, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận về mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo Tehran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ chuyển phản hồi tới Pakistan sau khi hoàn tất quá trình đánh giá. Cùng ngày 6-5, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này sẽ đảm bảo hoạt động hàng hải ổn định qua eo biển Hormuz nếu không còn các mối đe dọa nhằm vào Tehran.

