Bảo hiểm khí hậu có thể là một dịch vụ công ích thiết yếu

Công nhân xây dựng làm việc tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. ẢNH: YONHAP

Theo đề xuất từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, mô hình này sẽ đóng vai trò như một hệ thống bổ trợ cho lưới an sinh hiện có. Đối tượng thụ hưởng ưu tiên là những nạn nhân trực tiếp của thời tiết như lao động ngoài trời tại công trường, lao động thời vụ trong nông nghiệp và những gia đình thu nhập thấp vốn khó tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Lộ trình triển khai của Chính phủ Hàn Quốc được thực hiện theo từng bước vững chắc. Trước mắt, nguồn lực sẽ tập trung vào nhóm yếu thế và khu vực sản xuất trực tiếp như nông dân và ngư dân. Sau đó, mô hình mở rộng sang khu vực tư nhân, nhất là doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt giữa bảo hiểm khí hậu và bảo hiểm truyền thống là cơ chế chi trả theo chỉ số thời tiết. Trong mô hình truyền thống, người tham gia phải chờ đợi quá trình giám định thiệt hại thực tế vốn phức tạp, tốn kém và đôi khi gây tranh cãi; còn bảo hiểm khí hậu vận hành dựa trên dữ liệu khách quan từ cơ quan khí tượng... Khi các chỉ số như nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng cực đoan, lượng mưa vượt mức gây ngập lụt, hoặc số giờ nắng không đạt yêu cầu cho nông nghiệp, khoản bồi thường sẽ được tự động kích hoạt. Việc không cần xác minh thiệt hại từng trường hợp giúp rút ngắn tối đa thời gian chi trả, cắt giảm chi phí hành chính.

Theo tờ Chosun Biz, tại tỉnh Gyeonggi, từ tháng 4-2025, một chương trình bảo hiểm khí hậu phổ quát đã được áp dụng cho 14,4 triệu cư dân. Điều ấn tượng là người dân được tự động bảo vệ mà không phải đóng phí, bởi ngân sách địa phương đã chi trả toàn bộ. Chỉ sau một năm, hơn 51.000 trường hợp đã nhận được bồi thường cho các bệnh lý như say nắng hay hạ thân nhiệt. Chương trình này đã minh chứng rằng bảo hiểm khí hậu có thể trở thành một dịch vụ công ích thiết yếu.

PHƯƠNG NAM