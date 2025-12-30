Wren Evans trở lại với 2 sản phẩm mới

Sau thời gian dài “đóng băng”, Wren Evans đã trở lại với 2 ca khúc mới là "Thu đợi" và "Vừa tìm thấy đã đánh mất". Hai ca khúc được tung ra vào đúng dịp mùa đông như món quà dành tặng cho tất cả những khán giả yêu nhạc và chờ đợi anh trong suốt thời gian qua.

Vừa tìm thấy đã đánh mất ra mắt ngày 28-12, là một sáng tác hoàn toàn mới của Wren Evans, thuộc thể loại electro pop, vốn là sở trường của anh, nhưng lần này, nam ca sĩ đã "thổi" vào ca khúc những chất liệu mang tính cổ tích tạo nên nét chấm phá mới lạ hơn, đưa người nghe vào thế giới broadway bằng giai điệu du dương, da diết.

Wren Evans trở lại với "Vừa tìm thấy đã đánh mất"

Với ca khúc này, nam ca sĩ tiếp tục kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc itsnk - bộ đôi đã cùng nhau tạo nên album Loi choi gây tiếng vang 2 năm trước. Lần trở lại này, Wren Evans đã cho thấy sự trưởng thành và điềm đạm hơn trong âm nhạc.

Trước khi MV Vừa tìm thấy đã đánh mất chính thức được ra mắt, Wren Evans đã tung clip đầy cảm xúc về hành trình âm nhạc vừa qua. Bài hát như một dấu mốc, một trang chuyển tiếp vừa khép lại, đồng thời mở ra chương mới của Wren Evans trong âm nhạc.

Còn với Thu đợi ra mắt vào ngày 26-12, bài hát đưa Wren Evans trở về với thế mạnh pop ballad hiện đại. Ca khúc mang màu sắc êm đềm, sâu lắng, hứa hẹn tạo đồng cảm với những ai đã đi qua tổn thương, mất mát trong tình yêu.

Wren Evans gửi lời cảm ơn đến khán giả khi ra mắt ca khúc "Thu đợi"

THU HƯƠNG