Nhịp cầu nhân ái

“Tết sum vầy” lan tỏa yêu thương đến công nhân xã Bàu Bàng

Sáng 18-1, tại xã Bàu Bàng (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Báo Người Lao Động và các doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2026, nhằm chăm lo Tết cho công nhân, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình đã trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo và tặng 20 phần quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Bàu Bàng trao hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo

Ngoài ra, các gian hàng phúc lợi, tư vấn việc làm, bán hàng giảm giá và cắt tóc miễn phí cũng được tổ chức phục vụ người dân, góp phần mang lại không khí đón tết đầm ấm, thiết thực.

Người dân tham gia các trò chơi, mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá

Ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng cho biết, chương trình thể hiện tinh thần sẻ chia, góp phần động viên người lao động an tâm đón tết, đúng với thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân cắt tóc miễn phí tại chương trình

Hiện xã Bàu Bàng có khoảng 25.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

TÂM TRANG - MINH DUY

Từ khóa

Nguyễn Tấn Nam Bàu Bàng Công nhân lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam Ban Thường trực Chăm lo Đại hội đại biểu toàn quốc Cắt tóc Tết sum vầy công nhân lao động

