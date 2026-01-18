“Tết sum vầy” lan tỏa yêu thương đến công nhân xã Bàu Bàng

Chương trình đã trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo và tặng 20 phần quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, các gian hàng phúc lợi, tư vấn việc làm, bán hàng giảm giá và cắt tóc miễn phí cũng được tổ chức phục vụ người dân, góp phần mang lại không khí đón tết đầm ấm, thiết thực.
Ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng cho biết, chương trình thể hiện tinh thần sẻ chia, góp phần động viên người lao động an tâm đón tết, đúng với thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hiện xã Bàu Bàng có khoảng 25.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.