Xã Hòa Hiệp (TPHCM) đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Sáng 18-8, Đảng bộ xã Hòa Hiệp (TPHCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) khi sắp xếp đơn vị hành chính được giữ nguyên tên gọi và diện tích tự nhiên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã thực hiện 2 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp; tập trung công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường trên địa bàn xã, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý tài nguyên khoáng sản và trật tự xây dựng, tạo động lực để phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm xã cần thực hiện như đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đa dạng hóa cây trồng phát triển chăn nuôi theo hướng sinh học, tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; Phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh, hiện đại.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Sơn Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đảng ủy xã Hòa Hiệp phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Trong chương trình đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Thành ủy TPHCM về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy xã Hòa Hiệp cũng đã phát động đợt quyên góp nhằm tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

PHÚ NGÂN