Xây dựng phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại

Nằm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại, phường Hiệp Bình phải chuyển mình, phát triển thành phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại.

Ngày 18-8, Đảng bộ phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét, phường Hiệp Bình có địa bàn rộng, nằm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, được bao quanh bởi sông Sài Gòn, sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại. Vì vậy, phường Hiệp Bình phải chuyển mình, phát triển thành phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại.

Phường cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”. Đồng thời khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng đề nghị Đảng bộ phường cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

“Đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà lưu ý.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ mới, phường tập trung phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ những “nút thắt” để kinh tế phường phát triển; nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, xây dựng phường Hiệp Bình là đô thị đáng sống. Phường cũng sẽ thực hiện 8 công trình trọng điểm; trong đó, có triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đô thị thông minh, khu phố thông minh gắn với chuyển đổi số”; thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh (tích hợp hệ thống camera giám sát và thiết bị flycam trên toàn địa bàn). Đồng thời tập trung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn, như: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Dự án kè sông Sài Gòn, Dự án Vành đai 2 và các dự án trường học, nhà ở xã hội….

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Vũ Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

PHƯƠNG UYÊN