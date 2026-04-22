Sức sống cơ sở

Xã Long Điền hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

SGGPO

Hội thi là dịp nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng an ninh cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện ban chỉ huy Công an xã phát biểu khai mạc hội thi
Đại diện ban chỉ huy Công an xã phát biểu khai mạc hội thi

Ngày 22-4, UBND xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026 với sự tham gia của 95 thí sinh là lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn xã.

Tại hội thi, các thí sinh phải thực hiện phần thi trắc nghiệm kiến thức kết hợp xử lý tình huống thực tế, chủ yếu là các quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hầu hết các tình huống giả định được xây dựng sát với thực tiễn giúp thí sinh nâng cao khả năng xử lý linh hoạt, đúng quy định, qua đó đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là đợt đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, kỹ năng của lực lượng an ninh cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để các thí sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ Công an xã. Đây cũng là cơ sở để lựa chọn, bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu tham gia hội thi cấp trên trong thời gian tới.

Các thí sinh nhận bài thi trắc nghiệm
Các thí sinh nghiêm túc làm bài thi
THÀNH HUY

