Ổ cắm quá tải

- Mấy hôm nay nắng gắt, nhóm Zalo chung cư lại rôm rả hẳn. Người nhắc tắt bớt thiết bị khi ra ngoài, người dặn kiểm tra dây dẫn, ổ cắm. Nghe tưởng chuyện nhỏ, mà hóa ra không nhỏ chút nào.

- Có anh làm ngành điện, cùng đội kỹ thuật tranh thủ đi một vòng kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy của từng căn hộ mới thấy không ít nhà sử dụng điện còn khá tùy tiện. Một ổ điện “gánh” đủ thứ, từ nồi cơm, ấm siêu tốc tới quạt, đèn, lò nướng. Dùng thì tiện, nhưng quá tải lúc nào không hay. Mấy anh kỹ thuật nhắc khéo: “Ổ cắm cũng có sức chịu đựng, đừng bắt nó làm việc quá sức”.

- Câu chuyện nhỏ nhưng từ đó cần nhắc lại chuyện không mới: phòng cháy, chữa cháy phải bắt đầu từ mỗi gia đình, không đợi đến khi có sự cố mới giật mình. Thực tế, các quy định về an toàn điện, phòng cháy đã có, vấn đề là có làm đúng, làm đủ hay không.

- Ở nhiều nơi tại TPHCM, thanh niên tình nguyện vẫn đi sửa điện, thay dây điện, kiểm tra thiết bị cho bà con vùng khó. Nếu những việc làm này được duy trì thường xuyên hơn, mở rộng vào các khu dân cư, khu chung cư thì càng thiết thực, vừa giúp phòng ngừa rủi ro vừa nâng cao ý thức cộng đồng.

- Nắng nóng rồi sẽ qua, nhưng thói quen an toàn với thiết bị điện thì luôn phải gìn giữ, bởi cháy nổ lỡ xảy ra thì hậu quả không thể lường hết.

TƯ MÓM