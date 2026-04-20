Về khu dân cư giải quyết thủ tục hành chính

Từ việc trang bị máy tính, đưa nhân lực về khu phố, ấp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến đến các tổ công nghệ cộng đồng “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân thành thạo các thao tác nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, nhiều phường, xã ở TPHCM đang triển khai các mô hình thiết thực để đưa thông tin, dịch vụ hành chính đến tận khu dân cư.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Mỹ (TPHCM) tư vấn thủ tục trực tuyến cho người dân tại ấp Bình Hạ Đông (ẢNH: ĐÔNG SƠN)

Chủ động phục vụ từ cơ sở

Từ đầu tháng 4-2026 đến nay, cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, văn phòng ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ lại nhộn nhịp người dân đến thực hiện TTHC trực tuyến. Trên chiếc bàn dài được trang bị nhiều máy tính, các chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Mỹ tận tình hướng dẫn người dân từng thao tác, từ tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến đến tra cứu kết quả.

Được hỗ trợ thực hiện TTHC trực tuyến, bà Phạm Thị Gái (ngụ ấp Bình Hạ Đông) dần quen với các thao tác trên môi trường điện tử. Theo bà Gái, việc xã tổ chức lực lượng về ấp giúp người dân có thể nộp hồ sơ ngay tại khu dân cư mà không phải đến trụ sở UBND xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại cho người dân. “Đến đây được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thái độ phục vụ vui vẻ, thời gian giải quyết nhanh”, bà Gái bày tỏ.

Ở khu vực trung tâm thành phố, ông Phạm Văn Thinh (khu phố 51, phường Thới An) cũng tranh thủ đến điểm tư vấn TTHC và trợ giúp pháp lý lưu động vào tối cuối tuần để được tư vấn thủ tục cấp phép xây dựng. Tại đây, ông được chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An tư vấn từng thành phần hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Được biết, cứ 2 tuần/lần, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An tổ chức lực lượng cùng trang thiết bị đến khu vực ở xa trụ sở trung tâm, khu dân cư, nhà trọ công nhân… vào buổi tối để tư vấn cho người dân trong thực hiện thủ tục xây dựng; đăng ký tạm trú, lưu trú; bảo hiểm xã hội và các vấn đề về pháp luật dân sự…

Ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, cho biết, mô hình này giúp người dân có thể nộp hồ sơ ngay tại khu dân cư, qua đó đưa dịch vụ công đến gần người dân, tạo thuận tiện hơn cho người dân, nhất là đối với người cao tuổi, người yếu thế, công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ và các khu dân cư đông dân; đồng thời giúp người dân giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC. Đây cũng là hoạt động thể hiện việc đổi mới tư duy phục vụ, từ “chờ người dân đến” sang “chủ động phục vụ người dân”, đúng với tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Người dân là trung tâm của chuyển đổi số

Bà Trần Thị Thanh Tiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Mỹ, thông tin, mô hình “Điểm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại văn phòng ấp Bình Hạ Đông được triển khai từ đầu tháng 4-2026. Với mô hình này, người dân được hỗ trợ các thủ tục như cấp bản sao trích lục hộ tịch; liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; xác nhận tình trạng hôn nhân; trợ cấp hưu trí xã hội...

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An (TPHCM) tư vấn thủ tục trực tuyến cho người dân tại khu dân cư

Theo bà Trần Thị Thanh Tiền, hiện nay xã còn một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa quen thao tác trên môi trường mạng. Do đó, mô hình được triển khai với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, đưa dịch vụ công đến tận cơ sở. Đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường trực tuyến một cách thuận tiện, nhanh chóng; nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của địa phương đạt 100%, hồ sơ giải quyết đúng đạt 99,87%.

Tương tự, phường Tân Thới Hiệp triển khai mô hình điểm hỗ trợ TTHC tại văn phòng khu phố; giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với người cao tuổi, người lao động và những trường hợp chưa thành thạo công nghệ thông tin khi thực hiện các TTHC. Cùng với đó, 75 tổ công nghệ cộng đồng tại khu phố “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân thành thạo dịch vụ công.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, thông tin, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá, là động lực để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thới Hiệp đã tiếp nhận hơn 13.200 hồ sơ và giải quyết đạt tỷ lệ đúng hạn trên 99,9%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Phường cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy thanh toán trực tuyến, xây dựng chính quyền số.

Xã Hóc Môn đang nỗ lực tạo đột phá trong cải cách hành chính thông qua triển khai mô hình “dịch vụ công tại ấp”. Địa phương đang chuẩn bị trang bị hệ thống máy tính kết nối internet đến các ấp để hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC trực tuyến tại khu dân cư, dự kiến triển khai từ đầu tháng 5-2026.

ĐÔNG SƠN