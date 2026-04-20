Nông dân Phước Hải kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

Sáng 20-4, tại ấp Phước Lợi (xã Phước Hải, TPHCM), chính quyền xã Phước Hải tổ chức buổi “Cà phê sáng" với sự tham dự của khoảng 20 hộ nông dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Phước Hải tham dự buổi “Cà phê sáng cùng nông dân”

Xã Phước Hải hiện có khoảng 350ha đất lúa. Tại buổi gặp gỡ, các hộ nông dân đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến thiết thực, nhất là phản ảnh những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Đó là: tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, cần được hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp phòng trừ hiệu quả; giá vật tư nông nghiệp, phân bón liên tục tăng cao, trong khi đầu ra nông sản thiếu ổn định, thường xuyên rơi vào cảnh “được mùa mất giá”, khiến lợi nhuận giảm sút.

Lãnh đạo xã trao đổi với nông dân tại buổi cà phê

Một số ý kiến cũng đề nghị địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất thuận lợi hơn.

Đại diện lãnh đạo xã đã trực tiếp trao đổi, ghi nhận các kiến nghị của nông dân; đồng thời thông tin một số giải pháp trước mắt và định hướng lâu dài trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản và cải thiện hạ tầng phục vụ canh tác.

Đại diện Hội Nông dân xã kiến nghị nhiều vấn đề để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững

Mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân” là cách làm “dân vận khéo” do Hội Nông dân xã Phước Hải tổ chức định kỳ 2 tuần/lần. Qua các buổi gặp gỡ, chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người nông dân. Từ đó, xã sẽ tìm cách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, nâng cao thu nhập và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

TRÚC GIANG