Không khí hào hùng trong đêm nghệ thuật “Bản hùng ca thống nhất - Rạng rỡ Việt Nam”

Tối 18-4, tại Công viên Phước Tỉnh (xã Long Hải, TPHCM), chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca thống nhất - Rạng rỡ Việt Nam” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp UBND xã Long Hải tổ chức. Chương trình gồm 16 tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và sự phát triển của TPHCM.

Nhiều ca khúc quen thuộc như “Thênh thang đường mới”, “Đảng như mặt trời như người thân yêu”, “Việt Nam khúc hát tự hào”, “Biển Tổ quốc tôi”, “Mùa xuân DK”, “Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin ngời sáng”… đã mang đến không khí hào hùng, giàu cảm xúc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điểm nhấn văn hóa ý nghĩa cho người dân địa phương.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật:

THÀNH HUY