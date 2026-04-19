Ngày 19-4, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết, phường đang tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các chợ truyền thống trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Phú Mỹ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ truyền thống trên địa bàn phường. Ảnh: MẠNH KHÁ

Theo đó, phường lập đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo UBND phường; Công an phường; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 25; cùng ban điều hành các khu phố…

Hoạt động kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 3 chợ: Ngọc Hà, Mỹ Thạnh, Mỹ Xuân; kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của tiểu thương và nhân dân.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Việc kiểm tra này nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy như: hệ thống điện, thiết bị điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các ki-ốt; lối thoát nạn, khoảng cách an toàn; việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa dễ cháy nổ; hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy, các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng sẽ hướng dẫn ban quản lý chợ và các tiểu thương bổ sung phương tiện, điều kiện cần thiết; trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn an toàn cho tiểu thương.

Chợ truyền thống – nơi tập trung đông người và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy được quan tâm thực hiện

Đáng chú ý, các đợt kiểm tra, đánh giá lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện – vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đồng thời rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các chợ.

Thông qua hoạt động này, phường Phú Mỹ tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực chợ truyền thống – nơi tập trung đông người và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

QUANG VŨ