Người cao tuổi ở phường Phú Nhuận có thêm điểm rèn luyện thể thao

Điểm luyện tập thể dục thể thao cho người cao tuổi đặt tại địa chỉ 164 Nguyễn Đình Chính, có tổng diện tích hơn 3.500m². Trước đây, nơi này là Trung tâm Dạy nghề quận Phú Nhuận, nay đã đóng cửa do xuống cấp, dự kiến sẽ được phường đầu tư xây dựng trường học.
Trong thời gian chờ dự án mới thực hiện, phường đã sửa chữa thành Câu lạc bộ Văn hóa - Thể thao Nguyễn Đình Chính và là điểm tập luyện thể thao miễn phí dành cho người cao tuổi.
Ngoài ra, điểm sinh hoạt cũng đưa vào các hoạt động võ thuật, thể dục thẩm mỹ, múa hiện đại… và tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nhiều hạng mục để góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất cho người dân trên địa bàn phường.
Dịp này, phường Phú Nhuận tuyên dương 60 Gia đình văn hóa tiêu biểu, 30 Khu phố văn hóa và tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.