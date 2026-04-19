Người cao tuổi ở phường Phú Nhuận có thêm điểm rèn luyện thể thao

Ngày 19-4, phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức sơ kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025; khánh thành điểm luyện tập thể dục thể thao cho người cao tuổi.

Người dân đến tập luyện thể thao tại 164 Nguyễn Đình Chính (phường Phú Nhuận)
Điểm luyện tập thể dục thể thao cho người cao tuổi đặt tại địa chỉ 164 Nguyễn Đình Chính, có tổng diện tích hơn 3.500m². Trước đây, nơi này là Trung tâm Dạy nghề quận Phú Nhuận, nay đã đóng cửa do xuống cấp, dự kiến sẽ được phường đầu tư xây dựng trường học.

Trong thời gian chờ dự án mới thực hiện, phường đã sửa chữa thành Câu lạc bộ Văn hóa - Thể thao Nguyễn Đình Chính và là điểm tập luyện thể thao miễn phí dành cho người cao tuổi.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận khánh thành điểm tập luyện thể thao dành cho người cao tuổi

Ngoài ra, điểm sinh hoạt cũng đưa vào các hoạt động võ thuật, thể dục thẩm mỹ, múa hiện đại… và tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nhiều hạng mục để góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất cho người dân trên địa bàn phường.

Huấn luyện viên hướng dẫn người cao tuổi tập luyện
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng tuyên dương Gia đình văn hoá tiêu biểu

Dịp này, phường Phú Nhuận tuyên dương 60 Gia đình văn hóa tiêu biểu, 30 Khu phố văn hóa và tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

THÁI PHƯƠNG

