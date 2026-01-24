Xã Long Hải khảo sát 7 khu đất công dự kiến làm công viên

Sáng 24-1, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức đoàn công tác khảo sát 7 khu đất do Nhà nước quản lý dự kiến phát triển mảng xanh và tiểu công viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Đoàn khảo sát một khu đất công trên địa bàn xã Long Hải

Đoàn công tác do ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải, làm trưởng đoàn. Trong 7 khu đất được khảo sát, khu vực xã Phước Tỉnh (cũ) có 2 khu, xã Phước Hưng (cũ) có 2 khu và thị trấn Long Hải (cũ) có 3 khu.

Qua kiểm tra thực tế, ông Ngô Thanh Phúc yêu cầu các ấp khẩn trương huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu đất này trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để tình trạng đổ rác bừa bãi. Phòng Kinh tế xã triển khai rào chắn để quản lý, bảo vệ quỹ đất; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, ấp tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo các khu đất thành tiểu công viên trong thời gian sớm nhất.

Việc làm này không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn sử dụng hiệu quả quỹ đất công, tránh lãng phí tài nguyên của địa phương.

Từ cuối năm 2022 đến nay, xã Long Hải đã hình thành và đưa vào sử dụng 11 tiểu công viên cây xanh với diện tích 300-1.000m² mỗi công viên, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, sự đóng góp công sức, kinh phí của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

THÀNH HUY