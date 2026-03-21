Xã Long Hải: Lễ hội Dinh Cô sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Lễ Hội Dinh Cô Long Hải là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (TPHCM) thông tin, Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 27 đến 30-3 (tức mùng 9 đến 12-2 Âm lịch), với những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và giải trí đặc sắc. Cụ thể:

Ngày 27-3 (mùng 9-2 âm lịch), lễ hội mở màn bằng chương trình nghệ thuật, ca nhạc từ 19 giờ đến 22 giờ với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TPHCM.

Ngày 28-3 (mùng 10-2 âm lịch), các nghi thức cúng truyền thống được tổ chức từ 7 giờ đến 15 giờ. Song song đó là các hoạt động hội thi, hội thao dân gian như đan lưới, đi cà kheo; biểu diễn lân - sư - rồng diễn ra xuyên suốt trong ngày. Buổi tối, sẽ có chương trình nghệ thuật và sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô phục vụ người dân và du khách.

Ngày 29-3 (mùng 11-2 âm lịch) diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như diễu hành vào buổi sáng; biểu diễn diều nghệ thuật và đua mô tô nước từ sáng đến chiều; cùng các nghi lễ truyền thống vào buổi chiều. Hoạt động múa lân - sư - rồng kéo dài đến tối, tạo không khí lễ hội náo nhiệt.

Ngày 30-3 (mùng 12-2 âm lịch) sẽ diễn ra các nghi thức quan trọng từ 5 giờ sáng như nghi thức rước Long Vị, lễ Nghinh Bà Thủy Thần và Ông Nam Hải nhập điện. Bên cạnh đó là các hoạt động biểu diễn lân - sư - rồng, diều nghệ thuật, đua mô tô nước và chương trình đờn ca tài tử…

Lễ hội Dinh Cô là lễ hội tín ngưỡng dân gian lâu đời của ngư dân vùng biển Long Hải, hình thành từ cuối thế kỷ XVIII. Năm 1995, Dinh Cô được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2023, lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

