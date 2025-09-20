Xã hội

Xã Long Hải tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói”

Sáng 20-9, tại trụ sở ấp Phước Thắng, xã Long Hải (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói” với sự tham dự của hơn 50 người dân 2 ấp Phước Bình và Phước Thắng.

Người dân ấp Phước Thắng, xã Long Hải, TPHCM phản ánh về tình trạng ngập úng vào mùa mưa do hệ thống cống thoát nước hư hỏng
Người dân ấp Phước Thắng, xã Long Hải, TPHCM phản ánh về tình trạng ngập úng vào mùa mưa do hệ thống cống thoát nước hư hỏng

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải cùng đại diện một số phòng, ban chuyên môn.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe thông tin về tình hình hoạt động của chính quyền xã Long Hải gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân đã nêu một số kiến nghị như: sớm thu hồi, gỡ bỏ những quy hoạch treo, quy hoạch không khả thi để thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở, chia tách đất đai; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nhằm tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

550377573_1232858835548321_4417119732454051551_n.jpg
Quang cảnh chương trình

Ngoài ra, người dân phản ánh tình trạng ngập úng vào mùa mưa do hệ thống thoát nước xuống cấp, đề nghị địa phương sớm sửa chữa, nạo vét cống rãnh để đảm bảo đời sống và vệ sinh môi trường.

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải cùng các phòng, ban đã trực tiếp giải trình một số ý kiến, đồng thời giao cơ quan chuyên môn rà soát, khẩn trương xử lý những vấn đề chưa giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

NGUYỄN TUYỀN

